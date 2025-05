André Villas-Boas confirma negociações do FC Porto por Gabri Veiga.

Em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira, o presidente do FC Porto frisa que o clube não quer "entrar em loucuras", mas confirma que está a tentar a contratação do médio espanhol, de 23 anos, do Al-Alhi.

"Queremos ser comedidos. É um grande talento jovem e europeu, com grande proximidade por ter nascido em O Porriño e por se ter desenvolvido no Celta de Vigo. Esperamos levar a bom porto as negociações", assume Villas-Boas, que também assegura que o Porto tem "autorização do Al-Ahli para falar com o jogador, que mostrou a sua vontade".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Villas-Boas revela, ainda, que Gabri Veiga está disposto a abdicar de "mais de 90% do seu salário para jogar pelo FC Porto".

"Tudo isto é louvável na carreira de um desportista, que tomam muitas opções no sentido de adquirirem ganho financeiro com as suas transferências. O Gabri faz precisamente o movimento inverso, agora depende da conclusão das negociações, que espero que se consiga fazer nos próximos dias", refere.

É "difícil" contratar antes do Mundial

O presidente do FC Porto admite, também, que este mercado pré-Mundial de Clubes "está a revelar-se muito difícil de trabalhar".

Por isso, não confirma se conseguirá oferecer Gabri Veiga a Martín Anselmi ainda antes do arranque da competição nos Estados Unidos, na segunda semana de junho.

"Há poucas equipas a mover-se, é uma janela muito especial. No entanto, tínhamos este objetivo, correspondendo também às ambições do treinador, e é isto que estamos a fazer. Queremos fazê-lo de forma concreta, sólida, não entrando em loucuras", esclarece.

A intenção da SAD é "reforçar a equipa, porque há essa necessidade", mais ainda depois de ter perdido Nico González, para o Manchester City, e Wanderson Galeno, para o Al-Ittihad, no mercado de janeiro:

"O FC Porto, em 12 meses, gerou mais de 200 milhões de euros em vendas de jogadores, muito por culpa da sua recuperação financeira, fundamental para a sustentabilidade do clube, enquanto clube de associados. Fruto disso, sofreu na pele, desportivamente, a partida de alguns atletas. Portanto, nesta fase que temos margem para investir e dotar o treinador de outras capacidades para o Mundial do Clube."