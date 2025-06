“Gosto muito do Gabri Veiga, encaixa muito bem no Porto”, garante Fran, o pai de Nico González

Fran, antigo internacional espanhol e pai de Nico González, acredita que Gabri Veiga tem “um perfil que encaixa muito bem no Porto”. A lenda do futebol galego, campeão pelo Deportivo, deixa elogios ao médio do Al-Ahli, da Arábia Saudita, que está perto de reforçar os dragões.

“Gosto muito do Gabri Veiga. O último ano no Celta de Vigo foi muito bom, marcou muitos golos, e mostrou ter chegada à área. É muito bom tecnicamente. É um perfil de jogador que encaixa muito bem no Porto”, explica, em declarações a Bola Branca.

Fran não tem dúvidas de que o sucesso do filho, Nico González, no FC Porto, “terá sido um fator” que inclinou os pratos da balança a favor dos dragões no momento da decisão de Gabri Veiga. Como tal, a opção do internacional sub-21 espanhol é compreensível.

“Não me surpreende que venha para o Porto. É uma equipa muito boa, mas não pode ficar tão atrás e longe de competir pela liga. Se o Porto quer voltar à Liga dos Campeões, tem de fazer uma equipa competitiva e o Gabri Veiga seguramente vai dar muitas coisas ao Porto para conseguir esses objetivos”, antecipa, nesta entrevista à Renascença.

Gabri Veiga destacou-se no Celta de Vigo, onde se formou, na época 2022/23. Depois de um ano de afirmação, o médio de 22 anos surpreendeu ao rumar ao Al-Ahli, da Arábia Saudita. Fran acredita que os quase dois anos no futebol saudita não vão ter um impacto negativo no desempenho do atleta.

“Gabri Veiga vai chegar a Portugal sem qualquer problema. É muito bom jogador, jovem e com muita vontade de vencer. Estou convencido de que vai fazer uma boa época, tal como o Porto”, conclui.



De acordo com a imprensa internacional, Gabri Veiga vai reforçar o FC Porto a troco de 17 milhões de euros. O presidente dos dragões André Villas-Boas já confirmou as negociações e avançou que o médio vai abdicar de 90% do salário atual para se transferir para os azuis e brancos.