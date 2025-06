Gabri Veiga é reforço do FC Porto. Custa 15 milhões, mais quatro por objetivos

O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, a contratação do médio espanho Gabri Veiga, proveniente do Al-Ahli, da Arábia Saudita.

Os dragões adquiriram 90% do passe do atleta pelo valor fixo de 15 milhões de euros acrescido de uma remuneração variável máxima de quatro milhões de euros em função do cumprimento de certos objetivos.

Gabri, de 23 anos, assina por cinco temporadas e fica com uma cláusula de rescisão de 65 milhões de euros. O Al-Ahli assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e o FC Porto declara que terá encargos com serviços de intermediação de 1,25 milhões de euros.

“Estou muito contente por esta transferência. Acho que é o melhor para esta fase da minha carreira. O FC Porto desde sempre me fez ter grande confiança neste projeto e, por isso, quero agradecer ao presidente - por fazer todos os possíveis para chegarmos a bom porto e dar-me essa confiança -, ao treinador e ao Andoni Zubizarreta. Todos são incríveis, é com grandes pessoas como eles que este grande clube cresceu e estou muito motivado para representar o FC Porto", afdirmou o jogador.



É a chegada de um novo médio galego ao FC Porto, depois de Nico González. Gabri foi formado no Celta de Vigo e chamou à atenção na época 2022/23, quando se afirmou na La Liga.

Depois de uma época com 11 golos pelos galegos, e apesar do interesse dos maiores clubes europeus, o médio optou por rumar ao Al-Ahli, onde jogou as últimas duas temporadas e marcou 12 golos e dez assistências.

O médio destaca a importância de conversas do Galeno, ex-FC Porto, e Samu, com quem se cruzou nos sub-21 da seleção: "Fiquei a saber mais sobre o clube com o Galeno, com quem joguei no Al Ahli, mas o Samu demonstrou-me diariamente a sua vontade de me ter aqui. Com o Nico [González] ainda vou falar, temos uma grande relação, desencontramo-nos um pouco nas convocatórias da seleção, mas nos próximos dias vou falar com ele com calma e com outras pessoas. Estou perto de casa e conheço bem este contexto.”

Gabri vai vestir a camisola 17 e tem estreia marcada para breve, no Campeonato do Mundo de Clubes, neste mês.

“É com jogadores destes que podemos dar o salto”

André Villas-Boas, presidente dos dragões, destaca que Gabri aceitou uma "redução mássica do salário" para jogar no Porto.

“O jogador abdicou de uma grande parte do seu salário para se juntar ao FC Porto e agora começa a sua história de azul e branco. É um jogador espanhol nascido aqui ao lado, em Porriño, muito identificado com Portugal, Espanha e Galiza, e essa proximidade com os amigos e a família vai ajudá-lo a adaptar-se melhor num meio que já conhece bem", afirmou o presidente.

O dirigente considera que Gabri é "um reforço de peso" que "a maior parte dos clubes europeus ambicionava ter nos seus plantéis, não só agora mas também quando saiu do Celta de Vigo."

“É parte da renovação que queremos fazer, reforçando o plantel para podermos lutar pelo ambicionado título que nos tem escapado nos últimos três anos. É com jogadores desta dimensão que podemos dar o salto de qualidade que precisamos e o Gabri traz tudo isso”, terminou.