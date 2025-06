Casillas exige indemnização a FC Porto e seguradora

O antigo guarda-redes Iker Casillas exige o pagamento de mais de 3,7 milhões de euros em prestações por incapacidade para o trabalho, depois de ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio durante um treino do FC Porto, em maio de 2019.

Segundo o jornal Público, o guardião diz ter direito a receber uma prestação respeitante a Incapacidade Permanente Absoluta para o Trabalho Habitual - correspondente a 70% da remuneração, até à data de cessação do contrato assinado com o FC Porto. O ex-atleta considera ainda ter direito a uma prestação por Incapacidade Permanente Parcial (IPP). Casillas ainda exige prestações por incapacidade temporária absoluta.

A mesma fonte acrescenta que o internacional espanhol trava, desde outubro de 2021, uma batalha judicial contra a seguradora Fidelidade e o FC Porto. As duas entidades não consideram que a complicação de saúde de Casillas tenha sido causada pelo esforço físico no dia do incidente.

A defesa do guarda-redes reconhece que Casillas tem meios de subsistência para “todo o tempo que lhe reste no mundo”, mas Casillas reforça que o enfarte foi o motivo para o fim da carreira.

Ainda não há data para julgamento. A seguradora Fidelidade pediu uma nova perícia ao colégio da especialidade de avaliação do dano corporal da Ordem dos Médicos.