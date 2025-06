Eustáquio. "Dar o melhor e competir ao máxmo"

O médio Eustáquio espera que “o Mundial de Clubes seja o começo de algo muito bom” para o FC Porto. Dragão vai querer "dar o melhor e competir ao máximo".

Os azuis e brancos estreiam-se, este domingo, às 23h00, contra o Palmeiras, de Abel Ferreira, equipa muito elogiada pelo internacional canadiano.

Preparados

“Todos sabemos que o Palmeiras é uma super equipa, um grupo muito forte, talvez um dos mais fortes da América do Sul nos últimos anos. Conhecemos o Abel (Ferreira) e sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, até porque o Palmeiras tem muitos bons jogadores, mas vamos tentar impor o nosso ritmo. Nestes torneios a pressão aumenta um pouco mais, porque há poucos jogos e estamos num país diferente, por isso temos de estar à espera de tudo. Sabemos que o treinador deles é muito inteligente neste tipo de jogos e tem muita experiência em competições a eliminar. Vamos tentar dar o nosso melhor e tentar competir ao máximo.”



Ausência do capitão

“O Diogo (Costa) ganhou a Liga das Nações e vinha moralizado. Infelizmente são coisas que acontecem. Vamos ter um guarda-redes à altura, que é o Cláudio Ramos, que tem muita experiência e já está há cinco anos no FC Porto. Já jogou muitas meias-finais e até finais, inclusive ganhou a Taça de Portugal e foi ele que jogou contra o SC Braga. O Diogo vai permanecer connosco, vai estar cá para nos dar apoio. É o nosso capitão e esperamos que ele recupere o mais rápido possível. Ainda assim, o Cláudio dá-nos 100% de garantias na baliza.”

Martín Anselmi

“Tentamos trabalhar sempre para assimilar as ideias do mister e, na minha opinião, temos sido capazes de o fazer. Foi um pouco mais difícil, porque mudámos de sistema e agora jogamos com três centrais, mas temos tentado sempre trabalhar ao máximo e respeitar as ideias do treinador. Todos os dias temos crescido.”

As novas funções

“Na minha opinião, eu sou um box-to-box e consigo também fazer a posição de 6, até porque até à minha passagem pelo Paços de Ferreira, fui sempre 6. Ser central é uma novidade e eu tento cumprir da melhor forma. Todos sabemos que tenho algumas limitações, tanto de velocidade como em termos físicos, mas a partir do momento em que o mister me mete lá, eu tenho de fazer o meu trabalho que é representar o FC Porto da melhor maneira. Foi isso que tentei fazer. Se tivesse de escolher uma posição seria médio centro.”



Treinos nos Estados Unidos

“Tem sido muito bom. Gostamos de estar uns com os outros e agora, como estamos num estágio mais prolongado, temos algumas brincadeiras, passamos muito tempo juntos a jogar ping-pong ou a conversar uns com os outros. Tem sido muito bom, mas queremos começar a jogar. Mal podemos esperar para amanhã.”



Mundial de Clubes

“Todos querem jogar nesta competição, todos querem jogar contra um adversário forte como o Palmeiras. Vai ser bom para nós como jogadores, mas também vai ser bom para os adeptos que estão em Portugal e vão apoiar-nos a horas loucas. Mas tenho certeza que toda a gente vai ficar acordada para apoiar o FC Porto.”

Palmeiras

“Eles estão em competição e estão no auge. Nós tivemos que encurtar as nossas férias para irmos para o Mundial. Vai ser um jogo extremamente difícil, eles vêm moralizados porque são uma das melhores equipas da América do Sul dos últimos anos e têm um grande treinador, grandes jogadores. São do melhor que o Brasileirão já viu. Ultimamente também têm vendido para o Real Madrid e para o Chelsea. Sabemos disso tudo e temos que nos apresentar na máxima forma porque, apesar de tudo, o primeiro jogo da fase de grupos é muito importante e toda a gente sabe disso.”