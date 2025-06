Abel Ferreira: "Não conseguimos passar aquela coisinha amarela entre os postes"

Abel Ferreira considera que o Palmeiras merecia ter vencido o FC Porto e atribui a "culpa" do empate sem golos "àquela coisinha amarela entre os postes": Cláudio Ramos, que rendeu Diogo Costa na baliza.

"O futebol é mágico. Se o segundo guarda-redes do FC Porto tem esta qualidade, imaginem o primeiro", assinala o técnico português, em conferência de imprensa, em que assume "frustração pelo resultado".



Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Análise (DAZN): "Quando não se pode ganhar, como foi o caso, não se perde, mas, sinceramente, tendo em conta o que se passou durante os 90 minutos... As duas equipas entraram nervosas e receosas, embora as oportunidades mais flagrantes tenham sido do Palmeiras, quer pelo Estêvão, quer por aquela situação em que o Cláudio Ramos defendeu duas ou três bolas. O futebol é mágico. Se o segundo guarda-redes do FC Porto tem esta qualidade, imaginem o primeiro. Fez 30 jogos em cinco anos e por isso imaginem como deve defender o principal. Mas o futebol é bonito por isto. Sem dúvida nenhuma, o melhor jogador do jogo foi o Cláudio Ramos, mas o futebol é mesmo assim. No cômputo geral, foi um jogo bem competitivo, bem disputado e, apesar e ter havido oportunidades dos dois lados, as mais flagrantes pertenceram-nos a nós. Levamos daqui um ponto."

Cláudio Ramos: "Conseguimos impor o nosso jogo. Nos últimos 15 minutos, fomos contundentes. Conseguimos encostar o FC Porto lá atrás, conseguimos criar oportunidades, mas não conseguimos passar aquela coisinha amarela que estava entre os dois postes, que foi o guarda-redes do FC Porto. Frustração pelo resultado, mas o futebol é assim e temos de aceitar. Criámos oportunidades suficientes na primeira e na segunda parte. Em condições normais, isto era resultado de 2-1, 3-1 ou 3-2. Infelizmente, não aconteceu. Estou orgulhoso pelo que fizemos e frustrado pelo resultado."

Palmeiras teve mais oportunidades: "Conseguimos criar dificuldades ao FC Porto. O FC Porto também teve uma ou duas oportunidades e podia ter feito o golo. Queria eu estar os 90 minutos como naqueles últimos 15, mas não é assim que funciona. Do outro lado também está uma equipa competente, com jogadores e um treinador competentes. Uma equipa com jogadores jovens. Nem sei qual das equipas era mais jovem. Mas foi um jogo bem competitivo, o resultado é que não foi o que queríamos. Foi pena, mas fomos capazes de impor o nosso jogo do primeiro ao último segundo. Só foi pena não termos conseguido ultrapassar aquela barreira amarela que estava entre os dois postes."