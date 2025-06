Cláudio Ramos está “super preparado" para suceder a Diogo Costa

Se Diogo Costa sair do FC Porto, a solução natural está dentro do plantel, é a convicção de Paulo Cadete, que trabalhou com Cláudio Ramos no Tondela, quando este se começou a evidenciar.

Treinador do FC Porto admite que se começou a sent(...)

Diogo Costa ainda não está a 100 por cento e Cláudio Ramos espreita a segunda titularidade no Mundial de Clubes, esta quinta-feira, frente ao Inter de Miami. O guarda-redes nascido em Viseu tem nova oportunidade para brilhar frente a Lionel Messi, depois de ter estado a alto nível no empate (0-0) entre Porto e Palmeiras.

Veja aqui o último episódio do programa "Tertúlia Bola Branca"



"O futebol é o momento e foi o que aconteceu para o Porto e para o Cláudio no primeiro jogo. Olham para ele, cada vez mais, de forma diferente. Para mim é um orgulho muito grande ver o Cláudio neste patamar, o que não me surpreende, porque já via nele aspetos de muita qualidade como guarda-redes e vejo-o super preparado para estas aventuras. Está a ser uma montra muito positiva, para que, com ele, o FC Porto também possa fazer um Mundial de Clubes muito positivo", remata o seu ex-treinador no Tondela.



Há alguns anos que Paulo Cadete colocou de lado a carreira de treinador de guarda-redes, sendo atualmente o adjunto principal de Floriano Flora. Depois de duas épocas na Arábia Saudita, no Al-Diriyah, a equipa técnica que Paulo Cadete integra, admite treinar em Portugal, assim surja uma boa oportunidade. Caso contrário, é fazer as malas e voltar a emigrar.