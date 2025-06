Mora no fluviário dos grandes? Em Paris há confiança, mas também há dúvidas

Escutado por Bola Branca , o autarca luso, que está há cerca de 50 anos em Paris e acompanha com atenção a comunidade portuguesa em França - futebolistas incluídos -, aplaude a hipótese de o jovem de 18 anos se transferir para o "Parc" e de se juntar a Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, para além do assessor desportivo do grupo catari que detém o Paris Saint-Germain, Luís Campos.

O atacante do FC Porto foi associado ao emblema parisiense, que estará disposto a pagar 50 milhões de euros e a ceder ainda um jogador - segundo a imprensa gaulesa - para poder contar com os serviços de Mora, já a partir da época 2025/26.

Hermano Sanches Ruivo, vereador da autarquia de Paris, tem dúvidas que Rodrigo Mora "entre de caras" na equipa do Paris Saint-Germain.

Avançado do FC Porto foi chamado pela primeira vez(...)

"Ver mais um português no PSG, um talento, é claramente uma boa noticia… o PSG precisa dos portugueses", começa por referir Hermano Sanches Ruivo, que - ainda assim - tem dúvidas quanto à “entrada de caras” de Rodrigo Mora no onze de Luís Enrique. E exemplifica com "Renato Sanches e João Félix, que saíram prematuramente dos seus clubes de origem".

"Acho que o campeonato francês não é assim tão forte como o inglês ou o espanhol. Mas é uma das perguntas: um jogador com o futuro que poderemos imaginar para o Rodrigo Mora vai entrar diretamente? O que não é bem o hábito do campeonato francês. E Mora até poderia jogar muitos jogos, mas os que contam são os jogos internacionais", assinala, nestas declarações a Bola Branca, numa altura que o avançado azul e branco até é comparado a Lamine Yamal do Barcelona.

"Em França, Mora já foi comparado com Yamal mas não é essa a grande noticia nesta altura, porque as atenções estão viradas para o Mundial de Clubes", diz, antes de finalizar admitindo que este é um “momento forte” da presença portuguesa no futebol francês.