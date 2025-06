FC Porto defronta Al Ahly esta madrugada. As difíceis contas para o apuramento

O FC Porto defronta os egípcios do Al Ahly, esta madrugada, na última jornada do Mundial de Clubes. Para seguir em frente, os dragões não dependem de si mesmos.

Depois da derrota contra os norte-americanos do Inter Miami, os dragões entram para a derradeira jornada no terceiro lugar, com apenas um ponto, os mesmos dos egípcios.

O grupo é liderado por Palmeiras e Inter Miami, sendo que os americanos têm vantagem no confronto direto em relação aos dragões, enquanto que esse critério é anulado no que diz respeito aos brasileiros devido ao empate da primeira jornada.

Assim sendo, o FC Porto precisa de vencer o Al Ahly e esperar que o Inter Miami bata o Palmeiras de Abel Ferreira. Só com essa conjugação de resultados é que a equipa de Martin Anselmi continuará em prova.

No entanto, isso pode nem ser suficiente. Caso este cenário se confirme, o Porto tem ainda de superar o Palmeiras na diferença de golos e, para já, os brasileiros levam dois golos positivos e os dragões um negativo.

Um empate entre brasileiros e americanos apura as duas equipas. Os dois encontros arrancam às duas da madrugada.