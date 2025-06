"Podia ou não Anselmi adaptar a sua ideia tática ao que tem no plantel? Se calhar podia"

Para Nuno Encarnação, adepto, comentador e gestor, o plantel do FC Porto é curto em qualidade e Martin Anselmi talvez devesse ponderar alterações na forma de pensar.

“Ter apenas uma contratação neste defeso tem-se revelado insuficiente, o Porto tem de se reforçar em mais posições, com mais jogadores, com mais qualidade”, defende Encarnação em Bola Branca. O atleta contratado foi Gabri Veiga, que tem sido titular no 11 de Martín Anselmi.

Escutado pela Renascença, Encarnação questiona: “Poderia ou não Anselmi extrair mais [rendimento] de alguns jogadores? Se calhar podia. Podia ou não Anselmi adaptar a sua ideia tática àquilo que tem disponível no plantel? Se calhar também podia”.

Sobre se o futuro do FC Porto passa ou deve passar pelas mãos do atual treinador, Nuno Encarnação transfere a responsabilidade para André Villas-Boas, o presidente. “Tem de ser sobre os ombros do presidente que essa pergunta tem de colocar. Ele deve assumir o risco ou não de continuar com ele na próxima época”, defende este adepto e comentador.