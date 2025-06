Porto empata 4-4 com o Al Ahly e está fora do Mundial

O FC Porto empatou com o Al Ahly, por 4-4, na terceira e derradeira jornada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Com este resultado, os dragões estão eliminados do torneio.

Na segunda parte, o treinador argentino fez entrar Martim Fernandes, Gabri Veiga, Gonçalo Borges, Samu e Pepê.

O FC Porto termina assim no terceiro lugar do Grupo A, atrás de Palmeiras e Inter Miami, que acabaram com cinco pontos, depois de empatarem a duas bolas, em Miami, no Hard Rock Stadium. Luis Suárez fez um dos golos do clube de David Beckham (mais um de Allende), do lado brasileiro marcaram Paulinho e Maurício, aos 80' e 87'.

Nos oitavos de final, o Palmeiras de Abel Ferreira vai agora defrontar o Botafogo de Renato Paiva. Já Lionel Messi vai defrontar a sua antiga equipa, o PSG, agora com o estatuto de campeão europeu (e jardim de Vitinha, claro).

Esta terça-feira joga-se o grupo do Benfica, que defronta o Bayern Munique para tentar garantir o acesso à fase a eliminar. O Boca Juniors vai olhar nos olhos dos corajosos senhores do Auckland City e tentar aproveitar um eventual deslize dos lisboetas com o colosso bávaro. No horizonte, caso o Benfica passe em segundo lugar, terá o Flamengo pela frente nos oitavos.