Anselmi de saída do FC Porto, mas ainda sem acordo

Martín Anselmi está de saída do comando técnico do FC Porto, mas ainda não existe acordo para a rescisão de contrato com o treinador argentino.

Segundo o "Record" e o "Maisfutebol", o treinador não pretende abdicar do ordenado previsto no seu contrato por mais duas épocas, que deverá rondar os quatro milhões de euros.

Anselmi foi convocado para uma reunião no Estádio do Dragão, na qual estiveram presentes André Villas-Boas e ainda os diretores Jorge Costa e Andoni Zubizarreta. De acordo com a publicação, Anselmi não reagiu bem ao ser informado que a direção portista pretende arrancar a próxima época com outro treinador.

O argentino não resiste à má prestação no Mundial de Clubes. A equipa viajou para os Estados Unidos com o objetivo declarado de chegar aos oitavos de final, mas não passou da fase de grupos, nem venceu um único jogo — com Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly.



Anselmi chegou ao Dragão no final de janeiro, para suceder a Vítor Bruno, já envolto em polémica. As negociações do Porto com os mexicanos do Cruz Azul descarrilaram, mas, entre as acusações de um lado e de outro, Villas-Boas apresentou Anselmi com a garantia de que o seu futebol iria "encher a alma dos adeptos".

Seis meses depois, a profecia não se concretizou. No campeonato, o Porto não conseguiu assustar os rivais da frente, Sporting e Benfica, que se distanciaram — os leões foram campeões com 11 pontos mais que os dragões e as águias ficaram em segundo, com vantagem de nove pontos. Nos clássicos, também não salvou face: empatou com o Sporting e foi goleado pelo Benfica.

Na Liga Europa, a época também não correu bem a Martín Anselmi: o Porto foi prontamente eliminado no play-off, pela AS Roma. No total, Anselmi somou apenas 10 vitórias em 21 jogos, sofrendo cinco derrotas.