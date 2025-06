“E Ruben Amorim? Deixou de ser bom treinador?”: Guilherme Aguiar defende Anselmi no FC Porto

O antigo dirigente portista atribui a contestação à equipa no regresso do Mundial de Clubes a “reações epidérmicas” de adeptos que ainda não aceitaram os resultados eleitorais de 2024.

José Guilherme Aguiar, antigo vice-presidente do FC Porto, continua a confiar em Martín Anselmi para conduzir o clube ao sucesso. A contestação ao treinador, depois da eliminação na fase de grupos do Mundial de Clubes, não abala a crença nas opções da direção.

“Eu confio que as razões desportivas e de conhecimento, quer por parte dos responsáveis do futebol, quer por parte do presidente, são suficientes para eu ainda acreditar. Para aqueles que fazem esta barulheira toda, eu lembro-lhes o caso do Ruben Amorim. Deixou de ser bom treinador? Perguntem à administração do Manchester United se, efetivamente, esses são motivos válidos para, de repente, pôr tudo em causa”, atira.

Quanto ao Mundial de Clubes, onde o FC Porto somou dois empates e uma derrota, os resultados entristecem, mas não fazem soar os alarmes.

“Estou triste, estou descontente, mas não estou alarmado. O Porto não vai acabar, felizmente. O FC Porto, como todos os clubes quando estão em baixo, vai crescer e aqueles que estão no alto vão baixar”, conclui, nestas declarações à Renascença.