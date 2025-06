Futuro em aberto: Villas-Boas e Martín Anselmi vão conversar esta quarta-feira

O futuro de Martín Anselmi no FC Porto está em dúvida. A equipa viajou para os Estados Unidos com o objetivo declarado de chegar aos oitavos de final do Mundial de Clubes, mas não passou da fase de grupos, nem venceu um único jogo — com Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly.

Fonte do FC Porto, contactada pela Renascença , não confirma a saída do treinador. Adianta apenas que está prevista, para a tarde desta quarta-feira, uma reunião entre Anselmi e o presidente Villas-Boas.

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, tem reunião com o treinador, Martín Anselmi, marcada para esta quarta-feira à tarde, horas depois do regresso da equipa do Mundial de Clubes.

O argentino chegou ao Dragão no final de janeiro, para suceder a Vítor Bruno, já envolto em polémica. As negociações do Porto com os mexicanos do Cruz Azul descarrilaram, mas, entre as acusações de um lado e de outro, Villas-Boas apresentou Anselmi com a garantia de que o seu futebol iria "encher a alma dos adeptos".

Seis meses depois, a profecia não se concretizou. A equipa não encaixa no 3-4-3 de Anselmi, nem o treinador soube adaptar o sistema aos jogadores que tem. No campeonato, o Porto não conseguiu assustar os rivais da frente, Sporting e Benfica, que se distanciaram — os leões foram campeões com 11 pontos mais que os dragões e as águias ficaram em segundo, com vantagem de nove pontos. Nos clássicos, também não salvou face: empatou com o Sporting e foi goleado pelo Benfica.

Na Liga Europa, a época também não correu bem a Martín Anselmi: o Porto foi prontamente eliminado no play-off, pela AS Roma.

Não foram apenas os resultados que frustraram os adeptos do Porto, contudo. Apesar das promessas de um futebol "intenso", por parte de quem o conhecia, o argentino não conseguiu montar uma equipa dominadora. Em vez disso, via-se um coletivo ainda emaranhado nas dúvidas do passado, preso no limbo pós Sérgio Conceição, de que nem Vítor Bruno, nem Anselmi conseguiram resgatá-lo.