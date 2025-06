Martim Fernandes envolvido em acidente de viação na A1

Martim Fernandes, defesa do FC Porto, sofreu um acidente de viação na A1 na madrugada desta quinta-feira, segundo a imprensa nacional.

De acordo com o jornal "O Jogo", o lateral de 19 anos sofreu ligeiros ferimentos e foi transportado para o hospital de Santa Maria da Feira, local onde o acidente ocorreu.

Martim Fernandes, que está de férias após a presença no Campeonato do Mundo de Clubes, foi um dos três envolvidos no acidente e não era o jogador portista que iria ao volante. O acidente terá ocorrido perto das seis da manhã.

O jovem terminou a sua primeira época completa como jogador da equipa principal do FC Porto. Fez seis assistências em 37 jogos disputados e terminou a temporada a jogar no trio de centrais.