Para Farioli, um homem que não é de "monólogos", o FC Porto seria "o maior desafio da carreira"

Foi aí, nomeadamente no Alanyaspor em 2021/22, que se cruzou com Wilson Eduardo, um futebolista formado a meias entre FC Porto e Sporting e que acabou de subir à I Divisão com o Alverca.

Tem 36 anos, nasceu em Barga, na Toscana, e demitiu-se do Ajax quando perdeu o título tragicamente na reta final para o PSV. Antes do gigante de Amesterdão, Farioli treinou Nice, Alanyaspor e Karagumruk, estes dois últimos na Turquia.

“Ele acabou por ser infeliz agora na parte final na Holanda, mas também assumiu um clube que está habituado a ganhar e que não ganha há algum tempo”, contextualiza o internacional angolano, em Bola Branca. “Ia tendo sucesso...”

Questionado sobre a possibilidade de Farioli treinar o FC Porto, Eduardo não tem dúvidas: “Acredito que, neste contexto, ele vai querer assumir este desafio novo, penso que é o maior desafio da carreira. Desejo-lhe toda a sorte”.

Wilson Eduardo revela que Farioli costuma jogar em 4-3-3 ou 4-2-3-1, “pelo menos quando esteve na Turquia” com ele.

E as ideias? “Se formos falar do treinador italiano, do campeonato italiano e até da seleção, falamos de uma equipa muito defensiva, muito trabalhada na zona defensiva”, reflete. “Ele acaba por ser o oposto. É um treinador que gosta de controlar o jogo com a bola, de sair de trás a construir. Foi isso que ele fez desde que começou.”

Outra coisa que este atleta ouvido pela Renascença valoriza é a forma como interage com os outros. “Já aconteceu comigo ter treinadores que fazem monólogos. Ele não, gosta de ouvir, gosta de aprender. Claro que vinha para um contexto de uma equipa que não teve um campeonato bom e que está habituado a ganhar. Se assumir o FC Porto, vai ter de mudar rapidamente as coisas e acredito que vai ter sucesso.”