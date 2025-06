Fábio Vieira deixa o FC Porto, que não tentará renovar empréstimo

O médio português Fábio Vieira termina, esta segunda-feira, o empréstimo ao FC Porto, que não tentará manter o jogador.

O canhoto de 24 anos foi uma das contratações mais sonantes da época passada, por empréstimodo Arsenal, mas segundo o jornal "O Jogo", a direção liderada por André Villas-Boas não ficou convencida com o rendimento o suficiente para apresentar uma nova proposta, quer uma renovação da cedência, quer uma tentativa de recontratar o médio.

Fábio Vieira apontou cinco golos e seis assistências em 42 partidas pelos dragões, números que ficam abaixo da sua última anterior época de dragão ao peito, quando marcou sete golos e registou 16 assistências.

O médio fica com o futuro por decidir porque é difícil a reintegração no plantel principal do Arsenal, pelo que Vieira poderá rumar a novo destino neste verão.

O FC Porto já contratou o médio Gabri Veiga neste mercado de transferências, mas deverá ainda contratar pelo menos mais uma opção para colmatar a saída de Vieira.