FC Porto confirma negociações para a saída de Anselmi

O FC Porto anuncia o início das negociações para a cessação de contrato com Martín Anselmi, esta terça-feira, em comunicado.

O treinador argentino, de 39 anos, que estava no clube desde janeiro, não resiste à má prestação no Mundial de Clubes. A equipa viajou para os Estados Unidos com o objetivo declarado de chegar aos oitavos de final, mas não passou da fase de grupos, nem venceu um único jogo — com Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly.

Anselmi tinha sido convocado para uma reunião no Estádio do Dragão no dia 25 de janeiro, na qual estiveram presentes André Villas-Boas, e ainda os diretores Jorge Costa e Andoni Zubizarreta, e em que ficou decidida a decisão da saída do treinador, ainda que sem um acordo inicial para a desvinculação.

O italiano Francesco Farioli, de 36 anos, que estava vinculado ao Ajax até 30 de junho, deve ser o próximo treinador do FC Porto.

Martín Anselmi chegou ao Dragão no final de janeiro, para suceder a Vítor Bruno, já envolto em polémica. As negociações do Porto com os mexicanos do Cruz Azul descarrilaram, mas, entre as acusações de um lado e de outro, Villas-Boas apresentou Anselmi com a garantia de que o seu futebol iria "encher a alma dos adeptos".

Seis meses depois, a profecia não se concretizou. No campeonato, o Porto não conseguiu assustar os rivais da frente, Sporting e Benfica, que se distanciaram — os leões foram campeões com 11 pontos mais que os dragões e as águias ficaram em segundo, com vantagem de nove pontos. Nos clássicos, também não salvou face: empatou com o Sporting e foi goleado pelo Benfica.

Na Liga Europa, a época também não correu bem a Martín Anselmi: o Porto foi prontamente eliminado no play-off, pela AS Roma. No total, Anselmi somou apenas 10 vitórias em 21 jogos, sofrendo cinco derrotas.