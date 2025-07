"Também diziam que o Ajax estava no chão". Guilherme Aguiar aprova Farioli

FC Porto como o Ajax. Guilherme Aguiar, antigo vice-presidente dos dragões, encontra semelhanças no Ajax que Francesco Farioli fez renascer na época passada e o cenário que vai encontrar agora no Porto.

A Bola Branca, Aguiar confessa que "viu muitos jogos do Ajax" e compara os dois cenários.

"Ele pegou na equipa que estava caída e que todos diziam que estava no chão e só perde o campeonato na última jornada, o que é elucidativo do trabalho e da valia do treinador", explica.

O Ajax terminou a época 2023/24 no 5.º lugar da Eredivisie, o pior resultado do século para o gigante da capital dos Países Baixos. Com Farioli, o Ajax esteve grande parte da época no primeiro lugar, mas acabaria por perder o título para o PSV com duas goleadas sofridas na reta final da época.

Aguiar, que já passou pela direção dos portistas, assume que a época que terminou "não foi positiva", mas defende Vítor Bruno e Anselmi. Considera que ambos "serão grandes treinadores". No entanto, aponta o dedo às ideias táticas do argentino que foi contratado em janeiro.



"Ele tem um modelo tático muito rigoroso, que é capaz de ter resultados bons, mas só se tiver jogadores habituados, mas as coisas não caem do céu e não se preparam em três ou quatro semanas", atira.

Anselmi acabou despedido depois de uma eliminação inesperada na fase de grupos do Campeonato do Mundo de Clubes, prova em que defrontar o Palmeiras, Inter Miami e Al-Ahly.

O antigo dirigente lamenta ainda que a principal claque do clube, os Super Dragões, aproveitem cada oportunidade para criar ainda mais instabilidade junte da administração da SAD: "O principal grupo que votava em Pinto da Costa vai fazendo a sua atividade de desgaste. Críticas, esperas, pichagens"."

Olhando para a frente, Aguiar espera um reforço na equipa, principalmente na defesa: "Foi o setor mais frágil e só não deu pior resultado porque o Diogo Costa e também o Cláudio Ramos atenuaram e esconderam um pouco o mal que se foi vivendo."

André Villas-Boas defendeu Anselmi, definiu-o como treinador de projeto, mas voltou atrás para a demissão do argentino. Estará o novo presidente dos dragões a desistir rapidamente do projeto?

"Parece-me que a decisão foi a mais apropriada. Chegou à conclusão que Anselmi pode ser um excelente treinador, mas o que se passou foi mau. Acho que a solução e a decisão que a administração teve foi a melhor, custou caro, mas se calhar é melhor gastar agora do que poupar e gastar depois muito mais depois", conclui.

Francesco Farioli chegou na quinta-feira à cidade do Porto e deverá ser apresentado em breve como o novo treinador do clube portista.