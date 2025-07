Agora é oficial. Francesco Farioli é o novo treinador do FC Porto até junho de 2027.

"Francesco Farioli é o novo treinador do FC Porto após rubricar um vínculo contratual válido para as próximas duas temporadas, até junho de 2027", lê-se, em comunicado.

Aos meios dos dragões, Farioli disse: "É uma questão de gosto, o que cada um aprecia, o que sente e o que acredita. Podemos ganhar de várias formas, mas o que nos deixa felizes é sentir que a equipa é fiel às nossas ideias. O futebol que eu proponho é aquele que mais se aproxima das minhas ideias, da minha forma de ser, um futebol bravo construído pelo desejo de ser protagonista e de colocar todas as cartas em cima da mesa. Essa é a lógica por trás de cada decisão tática. A parte tática é fundamental, mas não é tudo. Acredito que a mentalidade e a união estão acima de tudo, porque todos os treinadores trabalham muito, mas é nisso que nos podemos distinguir. Queremos construir uma mentalidade e incutir o desejo de dar tudo. Isso para mim é inegociável, porque nós passamos muitas horas a trabalhar e não podemos ir para casa com o arrependimento de não termos dado tudo.”

Sobre o presidente do FC Porto, o treinador referiu: "Nunca vi um presidente tão motivado para recolocar o clube que ama no topo. Tivemos uma conexão instantânea e o meu desejo é limpar as más energias, porque uma época nova nem sempre é uma página em branco. Em três semanas não é possível limpar tudo e eu acho que é bom termos consciência das coisas que nos fizeram sentir dor. Temos que trabalhar muito, muito mesmo, e logo veremos até onde vamos. Só há uma forma de competir pelo que queremos, é um trabalho diário dos jogadores, do clube, da equipa técnica, dos adeptos e da cidade. Essa é a chave e este é o momento para verificar, analisar e começar a trabalhar para construir uma equipa já a partir do dia 11".

O técnico, de 36 anos, esteve no Ajax na temporada anterior e ficou em segundo lugar.



O novo treinador dos azuis e brancos tem apresentação agendada para esta segunda-feira, pelas 12 horas.

[atualizado com declarações de Farioli às 17h43]