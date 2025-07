“Apresentação de Farioli teve menos fanfarronice”. Nuno Lobo acredita no novo treinador do FC Porto

Nuno Lobo, candidato rival de André Villas-Boas nas eleições do FC Porto de 2024, encara com algum ceticismo a apresentação do novo treinador dos dragões, Francesco Farioli, bem como as promessas de títulos deixadas pelo presidente na cerimónia, mas ficou agradavelmente surpreendido com a mudança de tom do líder azul e branco, que se apresentou “mais comedido”.

“Um presidente do FC Porto que promete títulos, que são aquilo de que o clube vive, acho que é normal. Fez o mesmo com Vítor Bruno e com Martín Anselmi, até com promessas completamente descabidas. Mesmo assim, acho que esta apresentação não teve a fanfarronice das outras, até foi mais comedida”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui