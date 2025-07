Farioli quer "mentalidade para representar uma região": a apresentação do novo treinador do FC Porto

Exatamente ao meio-dia, Francesco Farioli e André Villas-Boas subiram ao palco do Auditório José Maria Pedroto. Ambos de fato e gravata escuros, treinador e presidente explicaram porque ali estavam. Uma ausência notada foi a de Andoni Zubizarreta.

“Obrigado pelas palavras, mas especialmente pela responsabilidade. É um privilégio estar aqui a representar um clube tão icónico no futebol português e europeu”, começou por dizer o cidadão de Barga, no norte de Itália.

Farioli, um homem licenciado em Filosofia na Universidade de Florença, treinou o Ajax na época passada, onde saboreou um desgosto imenso com a perda do título que parecia certinho nas derradeiras jornadas. Antes de Amesterdão, o italiano treinou em França, no Nice, e na Turquia, no Alanyaspor e no Karagumruk.

“Estamos muito felizes por estar aqui. Os primeiros dias correram muito rapidamente. Temos muito trabalho a fazer, temos muita ambição, conhecendo os desafios, que são muitos”, confessou.

E continuou: “Tentaremos trazer de volta a mentalidade para representar uma região. É isso que me faz sentir que este é o sítio certo e a fase certa para mim. Queremos devolver o Porto ao seu lugar”.