Quanto teria de gastar o FC Porto para chegar ao "maior mercado da história do clube"?

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, garantiu que os dragões podem ter pela frente um verão com recorde de investimento na equipa. Quanto teria de gastar o Porto para chegar a esses valores?

De acordo com os dados do "Transfermarkt", o verão em que os dragões gastaram mais em contratações foi em 2019/20, com 54,75 milhões de euros gastos.

Nessa época, os dragões investiram 12 milhões na contratação do japonês Shoya Nakajima, mais 10,75 milhões no ponta de lança Zé Luís, proveniente do Spartak de Moscovo.

Foi ainda o verão em que o FC Porto recorreu aos mexicanos do Club América para contratar dois jogadores que se viriam a tornar importantes: o médio Matheus Uribe por 9,5 milhões de euros e ainda o guarda-redes Agustín Marchesín por 7,7 milhões.

Chegou ainda Luis Díaz, proveniente do Junior Barranquilla, por 7,2 milhões de euros, o lateral Renzo Saravia por 5,5 milhões e regressou Iván Marcano após um ano da Roma. Cutou três milhões de euros.

Em janeiro, o Porto ainda gastaria mais 7,5 milhões em contratar Mamadou Loum ao SC Braga, que estava emprestado no Moreirense, um valor que fica excluído destas contas.