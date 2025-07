Villas-Boas promete "maior mercado da história do FC Porto" para reforçar plantel de Farioli

"Agora temos facilidade de atacar o mercado, podemos amortizar qualquer valor no longo prazo e isso vai permitir um nível de investimento que nunca tivemos anteriormente. Poderemos estar perante o maior mercado de sempre do FC Porto e é essa a aproximação que temos de ter ao mercado", revelou.

Na conferência de imprensa de apresentação do novo treinador portista, o dirigente garantiu que o clube iria "renovar o plantel" para que o técnico "possa atingir o sucesso". Depois das vendas de Nico González e Galeno em janeiro, Villas-Boas promete um grande investimento no clube.

André Villas-Boas, presidente do FC Porto, antevê que o mercado de transferências deste verão poderá ser o de maior investimento da história do clube para ajudar Francesco Farioli a atingir o sucesso desejado.

Presidente do FC Porto elogia "carisma, entusiasmo(...)

Villas-Boas deixou ainda uma palavra sobre Vítor Bruno e Martín Anselmi, os dois treinadores da época passada: "Há resultados que ditam mudanças de projeto. Não aconteceram as vitórias, infelizmente, com máximo respeito por Vítor Bruno e Anselmi, que dedicaram-se de corpo e alma, mas por diversas razões não conseguiram."

"Não havia dúvida que no princípio da época passada acreditavamos que a equipa nos garantia sucessos, mas fomos obrigados a operar no mercado de janeiro de forma a mantermo-nos viáveis como organização. Houve perda desportiva pela sustentabilidade financeira", completa,.

Lado a lado com o novo treinador, Villas-Boas destaca uma "escolha ambiciosa" por um treinador que tem "carisma, entusiasmo, determinação e grande ambição."

"É um treinador que tem um percurso explosivo no futebol europeu com rendimento e sucesso. Queremos já regressar aos títulos rapidamente e demonstrar força, espírito e rigor. Discutimos muitas ideias e chegamos a um corpo comum para a transformação do clube", explica.