FC Porto reforça plantel para a II Liga com Maria Negrão

O FC Porto anunciou, esta terça-feira, a contratação de Maria Negrão.

A média internacional jovem por Portugal, de 21 anos, chega do Sporting de Braga, para reforçar a equipa de Daniel Chaves para a nova temporada, em que se vai estrear na II Liga.

Formada entre Boavista, Salgueiros e SC Porto, Maria Negrão estreou-se no futebol sénior ao serviço do Famalicão, com que brilhou por duas épocas, antes de dar o salto para o Benfica, com que se estreou na Liga dos Campeões e foi campeã nacional. Regressou por empréstimo a Vila Nova, para vencer a Taça de Portugal.

Na temporada passada, Negrão mudou-se para o Braga, com que fez uma assistência em dez jogos. Agora, ajudará o FC Porto na corrida à subida à I Liga.