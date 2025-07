Borja Sainz "tem golo, associa-se bem". O cartão de visita de um extremo que "superou tudo"

A iminente transferência de Borja Sainz para o FC Porto é um prémio para quem "superou tudo" desde que deixou Espanha, diz Juan Ignacio Martínez, antigo treinador do extremo espanhol do Norwich City.

Em declarações a Bola Branca, Martínez, que orientou Sainz no Saragoça, em 2021/22, mostra-se orgulhoso do seu antigo jogador.

"O Borja superou tudo. Daí o seu rendimento muito bom na Turquia, em Inglaterra e, agora, esperemos que em Portugal. Ele tem uma personalidade fácil, que se integra facilmente no dia a dia, é extrovertido e isso faz com que seja mais fácil de conviver. Em campo é o mesmo, coloca pressão nele próprio e abstrai-se do que está à volta", elogia.

O treinador imagina que Sainz esteja "muito contente" com esta mudança, que "diz muito do seu rendimento nas últimas temporadas".

"Fez com que um clube de nível de Liga dos Campeões, como é o Porto, o tenha contratado. A partir de agora será um grande desafio para ele. Estou convencido de que, se trabalhar como trabalhou nas últimas épocas, o Porto tem em mãos um jogador que apreciará muito", afiança.

"Não foge ao choque, tem golo"

Juan Ignacio Martínez foi o último treinador de Borja Sainz em Espanha. Entretanto, o extremo, de 24 anos, passou pelo Giresunspor, da Turquia, antes de rumar ao Norwich, sempre a "custo zero". Na última época, registou 19 golos e quatro assistências em 43 jogos pelos "canaries".

O técnico espanhol descreve o compatriota: "Ele não foge ao choque, tem golo de cabeça, foge às marcações, procura o remate, associa-se bem e faz assistências. Sendo destro, joga na ala direita com um bom rendimento e, se o colocas à esquerda, com o drible que tem, as diagonais que faz, associa-se bem com o avançado para fazer combinações."

Borja Sainz está prestes a tornar-se jogador do FC Porto, a troco de 13 milhões de euros. O Norwich ainda pode receber bónus consoante objetivos, o que resultaria num máximo de 15 a 16 milhões. O extremo, formado entre Athletic de Bilbau e Alavés, tem à sua espera um contrato de válido para as próximas cinco temporadas, até junho de 2030.