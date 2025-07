FC Porto anuncia regresso de João Costa para a baliza

O FC Porto anunciou a contratação do guarda-redes João Costa, que chega proveniente do Estrela da Amadora.

O guarda-redes de 29 anos regressa ao clube em que fez toda a formação e assina por cinco temporadas, até 2030. Vai ser o número 24, sendo que Nehuén Pérez, que vestia esse dorsal, passará a usar o 18.

Terminada a formação e um empréstimo no Gil Vicente, João Costa fez várias épocas nas divisões inferiores de Espanha no Cartagena, Granada B e Real Murcia.

“O que eu tive de fazer foi nunca desistir e acreditar sempre, fui alimentado pelo sonho de voltar. Nos momentos decisivos nunca deitei a toalha ao chão por tudo que me ensinaram, tanto aqui como a minha família. Essa foi a base para eu poder aguentar tudo o que aguentei. Já passei por duas lesões graves, já joguei na terceira divisão, já joguei na segunda, estive cinco anos fora do país", destaca.

O guardião explica que regressar ao FC Porto "epresenta tudo para mim e a minha família estar presente representa a base de todo o sucesso, porque ninguém consegue nada sozinho."



Regressou a Portugal há duas épocas e afirmou-se no Feirense e, mais tarde, com a sua estreia na I Liga no Estrela da Amadora, onde jogou desde janeiro.

Jorge Costa, diretor desportivo do FC Porto, destaca que o guarda-redes "é um jogador à Porto que conhece os valores do clube."

"Precisamos de recuperar essa identidade. Sabemos que, hoje em dia, não há assim tantas referências, por isso, dentro das possibilidades, queremos trazer o máximo de referências possível para recuperarmos essa identidade", afirmou o dirigente.

Samuel Portugal deverá deixar os dragões este verão e João Costa deverá assumir o papel de terceiro guarda-redes, atrás de Diogo Costa e de Cláudio Ramos.