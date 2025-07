Prpić chega para a defesa de Farioli e lembra alguns craques: "O Porto é o maior clube de Portugal"

O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Dominik Prpic ao Hajduk Split. Vai usar a camisola 21, cujo anterior dono foi Fran Navarro.

O defesa-central, de 21 anos, internacional jovem pela Croácia, assina contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2030.

"O Porto é um grande clube, é o maior clube de Portugal, um dos maiores no futebol europeu", disse o jovem futebolista. "O Porto ganhou muitos títulos nacionais, duas Ligas dos Campeões e duas Ligas Europa, muitas Taças e Supertaças. Muitos nomes grandes do futebol representaram o futebol, como Pepe, Casillas e Deco, o capitão Jorge Costa e, claro, o presidente André Villas-Boas. Não me posso esquecer do 'special one', o mister Mourinho...".

E acrescentou: "O Estádio do Dragão é incrível. Mal posso esperar para jogar lá, vê-lo cheio com os nossos adeptos e celebrar vitórias".

O FC Porto ainda não revelou os moldes do negócio, no entanto, de acordo com a imprensa, Prpic custa cinco milhões de euros, com a possibilidade de mais um milhão em bónus mediante objetivos.

Formado no Hajduk Split, Dominik Prpic foi emprestado ao NK Radomlje na primeira metade da época 2023/24. Na temporada passada, toda feita em "casa", participou em 32 jogos e fez duas assistências.

"É um jogador distinto do que nós temos e daquilo que existe no mercado", declarou Jorge Costa, o antigo capitão que agora é diretor na estrutura portista. "Jogador alto, rápido, belíssimo pé esquerdo, agressivo q.b. nos duelos. Parece-me um jogador com muito carácter. Vai ser um jogador que facilmente vai cair bem aos adeptos pela sua entrega, pela qualidade como é evidente, mas acima de tudo pelo seu caráter e entrega ao jogo e aos duelos, a tudo aquilo que representa os valores do FC Porto."