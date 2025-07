“Surpresa e estranheza”. FC Porto não compreende posição do Benfica sobre a centralização

“A anunciada saída do Benfica da direção da Liga Centralização pode representar mais um atraso relevante num processo fundamental para a valorização e estabilidade das sociedades desportivas”, adverte o FC Porto, manifestando “surpresa e estranheza” pela posição das águias, que apoiaram Reinaldo Teixeira e Pedro Proença nas eleições para as presidências da LPFP e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), respetivamente.

Visando também o Sporting pela ausência na reunião de direção da Liga Centralização realizada na quarta-feira, os dragões requereram ao líder da LPFP que “assuma uma posição mais assertiva e objetiva” sobre esse processo, em que “pouco ou nada de substancial tem sido concretizado, apesar da aproximação das metas estabelecidas”.

“Talvez tenham surgido novos elementos. No entanto, nas mais recentes Cimeiras de Presidentes, já no decurso do seu mandato, e em múltiplos eventos organizados pela FPF, o FC Porto foi uma das poucas entidades a assumir posições públicas firmes sobre temas como a centralização, a reformulação dos quadros competitivos e o combate à corrupção - assuntos que, pela sua natureza, mereciam debate sério e transparente entre todas as sociedades desportivas”, apontou, mostrando-se disponível para discutir este e outros temas em Assembleia Geral (AG) do organismo regulador do futebol profissional.

Horas depois da divulgação da missiva do Benfica, a LPFP informou ter registado as preocupações encarnadas sobre a centralização dos direitos audiovisuais, “que representa uma transformação estrutural determinante” para o futuro do setor no país.

A carta concretizou algumas das posições tomadas pelo emblema da Luz depois da arbitragem de Luís Godinho na final da edição 2024/25 da Taça de Portugal, perdida frente ao bicampeão nacional Sporting, após prolongamento, por 3-1, em 25 de maio.