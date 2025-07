FC Porto paga 32 milhões. Samu é o jogador mais caro da história dos dragões

Samu Aghehowa é oficialmente o jogador mais caro da história do FC Porto. São 32 milhões de euros, ao todo, depois de o clube ter pagado 12 milhões para adquirir os 35% que lhe faltavam do passe do avançado.

Em comunicado, esta sexta-feira, o FC Porto divide a operação em dois movimentos. Primeiro, exerceu a segunda opção de compra prevista no contrato com o Atlético de Madrid para a aquisição de 15% dos direitos económicos de Samu, por cinco milhões de euros. Além disso, acordou com o Atlético a obtenção de mais 20% por sete milhões de euros.

Os dragões já tinham pagado 15 milhões por metade do passe de Samu, no verão, e em maio investiram mais cinco milhões por outros 15%.

Quer isto dizer que o Porto passa a deter 100% do passe do internacional espanhol, de 21 anos, por um total de 32 milhões de euros.

Um valor que ultrapassa, em larga margem, os 21,2 milhões de euros pagos ao Barcelona por Nico González, entretanto vendido ao Manchester City por 60 milhões. No terceiro lugar da lista, surge David Carmo, que custou 20,28 milhões ao Porto, proveniente do Sporting de Braga.

Samu Aghehowa tem contrato com o FC Porto até 2029 e cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Desde que chegou ao Dragão, no último verão, participou em 45 jogos, marcou 27 golos e fez três assistências.