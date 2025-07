Lucho González e dois portugueses na equipa técnica de Farioli no FC Porto

O antigo médio Lucho González é o grande destaque da nova equipa técnica de Francesco Farioli no FC Porto, que conta com dois portugueses.

Ao todo, são oito elementos de sete nacionalidades: Dave Vos (Países Baixos), Lino Godinho (Portugal) e Lucho (Argentina) são os adjuntos de Farioli (Itália); Callum Walsh (Inglaterra) é o preparador físico, Osman Kul (Turquia) o analista, e Iñaki Ulloa (Espanha) e Diogo Almeida (Portugal) os treinadores de guarda-redes.

Lucho González fez 241 jogos pelo FC Porto em duas passagens, entre 2005 e 2009, e de 2012 a 2013. Marcou 61 golos e tornou-se um ídolo da massa adepta. O antigo internacional argentino também representou Huracán e River Plate, do seu país, Marselha, de França, Al-Rayyan, do Qatar, e Athletico Paranaense, do Brasil.

"El Comandante", como era conhecido, de 44 anos, conquistou seis campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças ao serviço do FC Porto. Iniciou a carreira de treinador em 2022, sempre no Brasil: Ceará, Internacional (adjunto) e Athletico Paranaense (primeiro adjunto, depois principal).

Francesco Farioli, de 36 anos, foi apresentado no FC Porto como sucessor de Martín Anselmi, na passada segunda-feira, com contrato até junho de 2027.