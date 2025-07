Borja Sainz é reforço do FC Porto

O FC Porto oficializa a chegada do extremo Borja Sainz.

O jogador espanhol, de 24 anos, assinou contrato com os dragões até 2030 e fica com cláusula de 100 milhões de euros.

O clube azul e branco paga 13,3 milhões de euros, mais dois por objetivos, ao Norwich.

Em declarações aos meios de clube, o atleta azul e branco referiu: "Estou no melhor clube do mundo".

"Podem esperar um jogador com ambição, que pode ajudar a equipa em tudo o que me pedirem, um jogador de um contra um e com golos e assistências", acrescentou.

Borja Sainz, o novo camisola 17 dos dragões, é o quarto reforço para a nova época depois de Gabri Veiga, João Costa e Dominik Prpic.

Na época passada, Borja Sainz fez 19 golos e 4 assistências pelo Norwich, da segunda liga inglesa.