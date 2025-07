Farioli para os jogadores do FC Porto: "A nossa história tem de começar na dor da última época"

É sobre a dor que Francesco Farioli estabelece a primeira ponte com os jogadores do FC Porto. O treinador italiano assume que a temporada passada foi "complicada" tanto para ele, no Ajax, como para os dragões, e é a partir disso que quer construir a história da nova época.

"Temos muitas coisas em comum: foi uma época complicada para vocês e para mim e parte da minha equipa técnica. Temos muitas coisas em comum e penso que é por aí que a nossa história tem de começar. Competir para ganhar e jogar neste tipo de clubes, jogar no FC Porto, é uma história diferente. Tem de começar pela dor do que vivemos na temporada passada", afirmou Farioli, na primeira reunião com o plantel, em declarações divulgadas nos canais oficiais do FC Porto.

Farioli referia-se à forma como perdeu o título da Liga neerlandesa, na reta final da temporada. O Ajax desperdiçou, em cinco jornadas, uma vantagem de nove pontos na liderança, e viu o PSV Eindhoven sagrar-se campeão. Um duro dissabor, que precipitou a saída do italiano.

Sob o olhar atento do presidente do clube, André Villas-Boas, o técnico deixou, ainda, uma garantia aos jogadores: "Se quiserem melhorar e ir ao limite, confiem em mim: estão no melhor sítio em que poderiam estar."

O FC Porto também revela, no vídeo, como correram os testes físicos e exames médicos aos jogadores, assim como as primeiras sessões de treino, que deixaram vários jogadores estendidos no relvado.