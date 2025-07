Homenagem a Diogo Jota no jogo de apresentação entre FC Porto e Atlético de Madrid

O FC Porto anunciou que vai realizar o seu jogo de apresentação frente ao Atlético de Madrid no próximo dia 3 de agosto, às 19h00, no Estádio do Dragão.

Os dragões anunciaram que o jogo ficará também marcado por "sentida homenagem" a Diogo Jota, que representou os dois clubes.

O Atlético de Madrid contratou Diogo Jota em 2016 após o avançado ter-se destacado no Paços de Ferreira. Depois de um investimento de sete milhões de euros, emprestou-o ao FC Porto, onde viveu um primeiro momento de afirmação internacional.

Acabaria por nunca jogar pelos "colchoneros" e na época seguinte mudou-se para o Wolverhampton, tendo feito a restante carreira em Inglaterra até ao acidente que o vitimou no dia 3 de julho.

O Atlético de Madrid é ainda um clube com ligação ao FC Porto, tendo vários jogadores representado os dois emblemas como Paulo Futre, Emerson, Costinha, Maniche, Falcao, Diego, Cristian Rodríguez, Jackson Martínez, Óliver Torres, Herrera ou Felipe.