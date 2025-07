Sérgio Conceição no Benfica "custaria muito" a José Fernando Rio, mas ex-FC Porto "é um homem livre"

José Fernando Rio, antigo candidato à presidência do FC Porto, afirma que Sérgio Conceição é um homem livre para escolher o futuro. Mesmo que esse futuro passe pelo Benfica, o grande rival dos dragões.

Há pouco mais de um ano, Sérgio Conceição admitiu que há "uma ou outra equipa que não treinaria", tendo ficado implícito que uma delas era o Benfica e a outra a Roma, por respeito aos adeptos de Porto e Lazio. Agora, segundo informação inicialmente avançada pela revista "Sábado" e confirmada pela Renascença, tem acordo com Luís Filipe Vieira para ser o próximo treinador do Benfica caso este vença as eleições.

Apesar das anteriores declarações de Sérgio Conceição, José Fernando Rio argumenta, em entrevista a Bola Branca, que o técnico, acabado de sair do AC Milan, não se descredibilizará se for parar à Luz. O Porto não o quis, lembra o ex-candidato, e "as circunstâncias da vida mudam".

"Sérgio Conceição é um homem livre e, na minha opinião, é um homem íntegro. E pode fazer aquilo que muito bem entender. O Porto não quis continuar a contar com ele como treinador. O Benfica é um grande clube, com certeza que oferece condições salariais ótimas e permite-lhe competir num campeonato de que ele gosta muito, que é o português. Não acho que haja aqui uma falha do Sérgio Conceição", sustenta.

Vieira "mais perto da vitória" com Sérgio

Do ponto de vista do Benfica, José Fernando Rio assinala que Luís Filipe Vieira já é "um candidato fortíssimo" às eleições de outubro.

"Se tiver esse trunfo na manga de apresentar Sérgio Conceição como treinador, acho que ficará mais perto da vitória", sublinha.

"Acho o Sérgio Conceição um dos melhores treinadores portugueses e um dos melhores da Europa. É um treinador altamente profissional, altamente preparado, altamente competitivo. Seria um excelente treinador para o Benfica. O Benfica tem ganho muito pouco e, com Sérgio Conceição, a qualidade do futebol e a competitividade da equipa subiriam para patamares a que o Benfica não está habituado", reforça.

Apesar de "a vida continuar" e de José Fernando Rio reiterar que Sérgio Conceição "é profissional e tem de olhar pelos seus interesses", o candidato derrotado nas eleições de 2020 não esconde que lhe custaria ver o histórico treinador portista de águia ao peito: "Só fico sossegado com o Sérgio Conceição a treinar no estrangeiro. Ou, então, no FC Porto. Em qualquer outro clube português, custar-me-ia muito."