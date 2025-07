Oficial. Gonçalo Borges voa do FC Porto para o Feyenoord

O FC Porto e o Feyenoord anunciaram, este domingo, a transferência de Gonçalo Borges para o clube neerlandês, por dez milhões de euros.

O extremo português, de 24 anos, pode, ainda, render mais um milhão de euros em variáveis, o que elevaria o total para 11 milhões. Assina contrato válido para as próximas quatro temporadas, até junho de 2029.

O Porto garante, ainda, 15% de mais-valia de uma eventual futura venda de Borges. Numa transferência sem "intervenção de intermediários", são os portistas que tratam da distribuição do mecanismo de solidariedade.

Gonçalo Borges já confraternizou com os adeptos: aterrou de helicóptero no estádio De Kuip, para surpresa dos milhares de apoiantes que preenchiam as bancadas para a apresentação da equipa de Roterdão.

O avançado iniciou a formação no Benfica, mas a partir dos 14 anos representou sempre o FC Porto. Pelo caminho, ganhou uma Youth League em 2019. Chegou à equipa principal na temporada 2021/22 e foi na última época que mais jogou: dois golos e seis assistências em 38 partidas.

Borges deixa o Dragão, ao fim de dez anos, com um campeonato, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças conquistadas.