Farioli escolheu estes 30 jogadores para o estágio do FC Porto na Áustria

Já sem Otávio na lista, o central que estará a caminho do Paris FC, e Gonçalo Borges, reforço do Feyenoord, o FC Porto vai contar com 30 futebolistas no estágio em Aigen im Ennstal, na Áustria, entre esta segunda-feira e sexta-feira.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Os eleitos de Francesco Farioli, o sucessor de Martín Anselmi, são os seguintes:



Guarda-redes : Diogo Costa, Cláudio Ramos, João Costa e Diogo Fernandes;

: Diogo Costa, Cláudio Ramos, João Costa e Diogo Fernandes; Defesas : Martim Fernandes, João Mário, João Moreira, Francisco Moura, Zaidu, Nehuén Pérez, Dominik Prpić, Gabriel Brás e Zé Pedro;

: Martim Fernandes, João Mário, João Moreira, Francisco Moura, Zaidu, Nehuén Pérez, Dominik Prpić, Gabriel Brás e Zé Pedro; Médios : Alan Varela, Eustáquio, André Oliveira, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Vasco Sousa, Tomás Pérez, Marko Grujić, Iván Jaime e Domingos Andrade

: Alan Varela, Eustáquio, André Oliveira, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Vasco Sousa, Tomás Pérez, Marko Grujić, Iván Jaime e Domingos Andrade Avançados: Pepê, William Gomes, Borja Sainz, Brayan Caicedo, Deniz Gül, Danny Namaso e Samu.

Os dragões já jogaram esta pré-temporada, à porta fechada, e bateram o Trofense por 4-0, com golos de Stephen Eustáquio, Samu, Gabri Veiga e Danny Namaso. O primeiro 11 do técnico italiano, licenciado em Filosofia pela Universidade de Florença, contou com Diogo Costa, Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Dominik Prpić, Francisco Moura, Alan Varela, Gabri Veiga, Stephen Eustáquio, Pepê, Borja Sainz e Samu

Nos próximos dias, o FC Porto vai defrontar o Twente, o primeiro teste com porta aberta, e o Atlético Madrid.