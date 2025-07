O extremo que pediu para ser médio e "foi o melhor do campeonato". Quem é Victor Froholdt?

Bola Branca procurou conhecer melhor a nova pérola do meio-campo da Dinamarca e, para isso, conversou com Frederico Castanheira, ‘scout’ há mais de quatro anos do Viborg que foi o adversário de Froholdt na passada sexta-feira, no arranque da nova temporada no país da "Pequena Sereia".

De acordo com o especialista em mercado de transferências Fabrízio Romano, o FC Porto vai depositar algo como 20 milhões de euros na conta do emblema da capital dinamarquesa, num negócio que pode chegar aos 22 milhões se forem atingidos determinados objetivos, com o Copenhaga a reservar 10% de futuras mais-valias.

Vem da Dinamarca para ser o novo “todo-o-terreno” do FC Porto. Victor Froholdt tem 19 anos, é formado no Copenhaga, foi considerado o melhor jogador da temporada pelos adeptos e teve meia Europa atrás nos últimos meses.

Antes de irmos mais a fundo sobre as características do já internacional pela Dinamarca, vale a pena referir que começou como extremo e, a pedido e não muito distante, passou para médio.

“Há uns meses, o treinador do Copenhaga, num podcast dinamarquês, contou que ele estava a ser quase sempre utilizado a extremo e, por volta de janeiro deste ano, na paragem de inverno, o Froholdt foi ter com ele e pediu para começar a ser utilizado como médio centro. O treinador, que também já tinha pensado nisso uma vez que foi médio, fez o que ele lhe pediu. Nunca mais saiu da equipa e, além disso, ainda foi o melhor jogador do campeonato”, recorda Frederico Castanheira.

Na época de estreia, em 2023/24, apontou dois golos em oito jogos com a equipa principal, ainda a extremo. Na época passada fez mais de 50 partidas no Copenhaga. Em fevereiro, quando o futebol volta no Norte da Europa, o treinador fez-lhe a vontade e foi titular no meio-campo ao lado de Thomas Delaney frente ao Heidenheim da Alemanha numa partida a contar para a Liga Conferência.

De lá para cá, mais de duas dezenas de partidas no meio-campo, o título de campeão na Dinamarca e a estreia na seleção. O adversário? Portugal.

“Jogador à Porto”, mais Ríos que Hjulmand

Portugal não é um país estranho para os dinamarqueses do futebol. Na Liga vai dar de caras com um companheiro de seleção e de sector, Morten Hjulmand, mas as semelhanças ficam-se por aí.