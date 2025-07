"Eu dizia ao Froholdt que era um jogador incrível e ele quase nem olhava para mim"

Zeca Rodrigues não tem dúvidas: “O Porto fica muito bem servido”. O futebolista do Panathinaikos, internacional pela Grécia em 34 ocasiões, viu o surgimento de Victor Froholdt no Copenhaga, o menino de 19 anos que estará para chegar ao Dragão.

Segundo Zeca, Froholdt é “muito trabalhador”, mas tem uma personalidade mais cerrada. “É muito fechado, não fala muito”, revela. “É difícil arrancar umas palavras dele quando não tem confiança ou a vivência do dia a dia com as pessoas. Eu dizia que ele era um jogador incrível e ele quase nem olhava para mim…”

Mas em cima do relvado muda de postura. “É um miúdo completamente diferente quando está no campo, com a bola nos pés”, celebra Zeca, que garante que o jovem internacional dinamarquês está “mais que preparado” para a aventura com a camisola do FC Porto, um clube que já garantiu Gabri Veiga, Borja Sainz, Dominik Prpic e João Costa.

O FC Porto estará entretanto a tentar a contratar de Alberto Costa, o lateral direito da Juventus, e estará disposto a dar João Mário para abater o valor.

O clube, presidido por André Villas-Boas, está em estágio na Áustria até sexta-feira.