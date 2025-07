Moura lesiona-se no joelho, mas "sem gravidade"

Francisco Moura, lateral do FC Porto, sofreu uma lesão no ligamento colateral interno do joelho esquerdo, mas tem "tempo curto previsto para recuperação".

De acordo com os dragões, o ala sofreu uma "lsão sem gravidade, com tempo curto previsto para a recuperação".

O ala já foi operado a uma lesão grave nesse mesmo joelho em 2020, quando era ainda jogador do Sporting de Braga.

O FC Porto fez treino duplo no treino na Áustria, onde está a estagiar. Martim Fernandes sofreu também uma contusão no pé direito, mas já é esperado que treine na quarta-feira.

Já Deniz Gul fez também gestão de esforço.