Oficial. FC Porto vende Francisco Conceição à Juventus por 32 milhões

O FC Porto anunciou, esta terça-feira, a transferência do internacional português Francisco Conceição para a Juventus por 32 milhões de euros.

O internacional português de 22 anos esteve cedido à "Vecchia Signora" na época passada e fez o suficiente para que o clube investisse na sua contratação definitiva. A cedência da época passada já tinha custado à Juventus 9,5 milhões de euros, pelo que o total da transferência fica fixado nos 41,5 milhões de euros para o FC Porto.

Os dragões revelam ainda que o avançado "abdicou, no contexto desta transferência, do direito a receber 20% do montante líquido da mesma".

"O FC Porto assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 10% do montante desta transação, líquido do mecanismo de solidariedade", esclarece ainda o clube azul e branco.

Francisco Conceição chegou ao Porto em 2017 depois de passar pela formação do Sporting. Estreou-se na equipa principal em 2020/21, lançado pelo próprio pai, Sérgio Conceição. Acabaria por sair no verão de 2022 para o Ajax pela cláusula de rescisão de 5 milhões de euros, voltando um ano depois pelo dobro do valor.

Deixou os dragões na época passada, no mesmo verão em que Sérgio deixou de treinar a equipa. Marcou sete golos e apontou quatro assistências em 40 jogos pela Juventus na época passada.

O presidente portista André Villas-Boas chegou a antecipar uma reintegração de Francisco, "resolvidos os problemas com o pai em relação a Vítor Bruno", mas esse cenário não se confirma.