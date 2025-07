Custou 20 milhões, é pioneiro no Dragão e vai jogar com o 8: Aí está Victor Froholdt

Agora é oficial: o internacional dinamarquês Victor Froholdt é o quinto reforço do FC Porto, depois de assinar um contrato válido até 2030. O clube anunciou a contratação do médio de 19 anos esta manhã, no site oficial, e deu conta da cláusula de rescisão do atleta: 85 milhões de euros.

O jogador custou 20 milhões de euros, uma verba que pode esticar até aos 22 milhões mediante objetivos. O FC Copenhagen irá reter o valor correspondente a 10% das mais valias de uma potencial futura transferência do jogador, pode ler-se no comunicado à CMVM. O Copenhaga fica encarregue do mecanismo de solidariedade, já o FC Porto terá encargos por serviços de intermediação de 5% do montante da transação.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



“Sinto-me honrado por estar aqui”, confessou o jogador que pertencia ao Copenhaga, em declarações aos órgãos do clube. "O FC Porto é um clube enorme, com muita história e muitos troféus nacionais e internacionais. Gosto muito do Estádio do Dragão e da atmosfera que os adeptos criam, já ouvi falar muito deles. Estou ansioso por jogar diante de todos os portistas. As primeiras impressões foram muito boas e sinto-me ansioso para começar.”