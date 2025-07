“O Victor Froholdt é o típico jogador dinamarquês, muita técnica e corre muito, ocupa muito espaço”

Há um português no centro da defesa do Silkeborg, da Dinamarca, que só tem elogios para Victor Froholdt, o quinto reforço do FC Porto para 2025/26.

“O Victor é um jogador muito jovem, tem perfil técnico, é um médio com muita disponibilidade física”, começa a contar Pedro Ganchas, em conversa com Bola Branca.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



“Acho que é o típico jogador dinamarquês, ou o moderno jogador dinamarquês. É um miúdo com muita qualidade técnica, com uma capacidade física grande, no sentido de correr muito, ocupar muito espaço dentro do campo.”

Ganchas chegou à liga dinamarquesa em 2024/25, deixando o Paços de Ferreira para trás. Acabou por ficar surpreendido com o campeonato nórdico, pois é “muito competitivo e intenso”, não tão tático, mas “mais partido, com transições e muitos golos”.