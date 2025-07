Otávio rende 17 milhões de euros ao FC Porto

O FC Porto oficializou a transferência do defesa brasileiro Otávio Ataíde para os franceses do Paris FC, a troco de 17 milhões de euros.

Os dragões podem receber ainda mais três milhões de euros em "remuneração variável" pelo central canhoto de 23 anos, segundo se pode ler na nota oficial dos dragões.

O central esteve uma época e meia no FC Porto depois de ter custado 12 milhões de euros no mercado de janeiro de 2024, proveniente do Famalicão. Desde então realizou 45 jogos com a camisola portista, marcou dois golos e fez outras tantas assistências.

A passagem de Otávio pelos dragões não foi totalmente bem conseguida, sendo que chegou até a ser afastado da equipa por erros desportivos e, mais tarde, a sua festa de aniversário deu origem a várias suspensões no plantel.

A transferência de Otávio coloca as receitas dos dragões com vendas no patamar os 60 milhões de euros depois da saída de Francisco Conceição por 32 milhões para a Juventus e Gonçalo Borges por 10 milhões para o Feyenoord.

O Porto, que também perdeu Iván Marcano, já reforçou o eixo da defesa este verãocom a chegada do croata Dominik Prpic, e fica ainda com Zé Pedro e Nehuén Pérez como opções.