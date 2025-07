FC Porto oficializa venda de João Mário à Juventus

O FC Porto confirma, esta quinta-feira, a venda de João Mário à Juventus.

Em comunicado no site oficial, o clube informa que recebe 12 milhões de euros por 100% do passe do lateral-direito internacional português, de 25 anos. O Porto fica, ainda, com 10% da mais-valia de uma futura venda.

"O FC Porto assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 5% do montante da transação", pode ler-se.



João Mário assina contrato com a Juventus válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2030, informa o clube italiano, que também revela qual será o número do defesa português: o 25.

Produto da formação do FC Porto, com uma breve passagem, por empréstimo, pelo Padroense, João Mário chegou à equipa principal na época 2019/20 e foi ganhando crescente importância. Na temporada passada, não marcou golos, mas fez seis assistências em 42 jogos.

O lateral deixa o Dragão com dois campeonatos, quatro Taças de Portugal, uma Taça da Liga e três Supertaças, além de uma Youth League.