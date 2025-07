Oficial. Alberto Costa é jogador do FC Porto

O FC Porto oficializou a compra de Alberto Costa à Juventus, esta quinta-feira, por 15 milhões de euros. É uma troca de laterais-direitos entre os dois clubes, depois da partida de João Mário para a Itália.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube informa que ao valor fixo acresce um máximo de um milhão de euros em variáveis, consoante o cumprimento de objetivos. Ou seja, Alberto Costa pode custar até 16 milhões de euros.

A Juventus fica, ainda, com 10% da mais-valia de uma futura venda do lateral-direito português, de 21 anos, que assina contrato com o FC Porto válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 2030.

