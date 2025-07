Conheça os novos números do FC Porto. Camisola 2 ainda sem dono

A camisola 2, número com grande significado no FC Porto, continua sem dono.

Dos reforços para a nova época, conforme já se conhecia, Victor Froholdt é o novo número 8, Gabri Veiga o 10 (apesar de ter sido anunciado com o 17), Borja Sainz o 17, Alberto Costa o 20 e Dominik Prpic o 21.

Números confirmados no jogo de apresentação do FC Porto aos sócios e adeptos, diante do Twente, este domingo.

Numeração completa:

Zé Pedro (3)

Eustáquio (6)



William Gomes (7)

Froholdt (8)



Samu (9)

Gabri Veiga (10)

Zaidu (12)

Pepê (11)

Cláudio Ramos (14)

Vasco Sousa (15)

Grujic (16)

Borja Sainz (17)



Nehuén Pérez (18)

Namaso (19)



Alberto (20)

Prpic (21)

Alan Varela (22)



João Costa (24)

Tomás Pérez (25)

Deniz Gul (27)



João Moreira (45)

Martim Fernandes (52)

André Oliveira (68)



Gabriel Brás (73)

Iván Jaime (77)



Martim Cunha (84)

Rodrigo Mora (86)

Brayan Caicedo (87)



Domingo Andrade (88)

Diogo Costa (99)