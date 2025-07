FC Porto vence Twente em jogo de apresentação com LEDs e sem Super Dragões

O FC Porto venceu o Twente, por 2-1, com reviravolta, no jogo de apresentação aos adeptos, que ficou marcado por dois fatores extra campo: os novos adereços do Estádio do Dragão e quem não lá estava.

O setor destinado à claque Super Dragões estava praticamente vazio e não tinha qualquer elemento identificativo, conta o jornal "O Jogo". Por outro lado, o Dragão estreou um novo sistema de iluminação LED, um "lounge" para adeptos na bancada nascente central premium, com cadeiras almofadadas, e novos letreiros a dizer "Futebol Clube do Porto".