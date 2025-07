Bednarek "assume tudo no centro da defesa". Lenda da Polónia aprova o novo "patrão" dos dragões

Com uma defesa recheada de atletas mais jovens, Farioli recebe um acrescento de experiência para o arranque da temporada. Jan Bednarek tem 29 anos, é internacional pela Polónia e chega do Southampton para suprir essa necessidade no plantel azul e branco.

"Com a experiência que tem na seleção e na Premier League, é uma boa aposta. É um jogador que pode fazer a diferença no FC Porto", prevê Flávio Paixão.

Em declarações a Bola Branca, o antigo avançado não tem dúvidas de que é este o "patrão" de que a defesa portista necessita.

Mais do que habituado a ultrapassar defesas polacas, Flávio Paixão ainda detém o recorde de melhor marcador estrangeiro de sempre no país e traça as qualidades de um central que defrontou nos relvados.

"É um jogador que assume todo o papel no centro da defesa. Vai aportar essa experiência e também a agressividade que faz falta. É um defesa rápido e eu acho que, para um central no futebol atual, a rapidez é precisa", acrescenta.

Agora dedicado ao ramo imobiliário e ao golfe, Flávio Paixão não esquece o desporto-rei e sem esconder o elo que mantém com a Polónia deixa um desejo para Bednarek. "Que seja mais um polaco que a triunfe no futebol português", indica a Bola Branca.