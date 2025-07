Bednarek é o novo patrão da defesa do FC Porto

O FC Porto anunciou a contratação do defesa central Jan Bednarek, que assina contrato com os dragões até 2029.

O defesa de 29 anos chega do Southampton, da Premier League, por 7,5 milhões de euros. Fica blindado por uma cláusula de rescisão no montante de 60 milhões de euros.

De acordo com a nota do Porto, será o Southampton a assumir a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e o FC Porto declara que terá encargos com serviços de intermediação de 3% do montante da transação.



Formado no Lech Poznan, Bednarek estava desde 2017 no futebol inglês. Foram oito temporadas ligado ao Southampton, à exceção de meia época de empréstimo no Aston Villa em 2022/23.

Na época passada, marcou dois golos em 34 jogos pelos "Saints", que desceram de divisão para o Championship.



O novo número 5 portista é também figura regular na seleção da Polónia e conta com 69 internacionalizações. Esteve em dois Campeonatos do Mundo (2018 e 2022) e dois Campeonatos da Europa (2020 e 2024).

O FC Porto perdeu Marcano, Otávio e Tiago Djaló em relação à época passada e contava apenas com Nehuén Pérez, Zé Pedro e Dominik Prpic para a posição de central.

"Quero dar tudo em campo pelo FC Porto"

Em declarações aos meios do clube, Bednarek diz-se "muito entusiasmado por esta nova etapa".

"Acho que é uma excelente mudança para mim e para a minha família, venho para um clube incrível, com uma história grandiosa e recheada de momentos fantásticos. É o passo certo para mim e para a minha família e sinto-me ansioso por começar a temporada, ganhar muitos jogos e dar tudo em campo pelo FC Porto", afirma.

O novo central portista promete "dar o melhor" pelo FC Porto e descreve-se como "um central agressivo, mas também bom com a bola".

"O mais importante para mim é ser sempre honesto comigo mesmo e orgulhar-me de cada jogo que ganhemos. Quero mesmo dar tudo pelos meus colegas e proporcionar alegrias aos adeptos, para que se sintam orgulhosos de nós e do clube", acrescenta.